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Украинский футболист сделал уникальный хет-трик в матче Лиги Европы

2.6т Читать материал на украинском

Украинский нападающий ФК "Рига" Роман Дебелко отметился своеобразным хет-триком в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, став главным героем встречи.

Роман Дебелко стал героем матча Лиги Европы

Роман Дебелко стал героем матча Лиги Европы

INSTAGRAM.COM/RIGAFC

Его команда встречалась в ответном матче в гостях с финским ХИКом. Поединок завершился вничью - 2:2, что позволило латвийцам выйти в раунд плей-офф (первый матч - 1:1, латвийцы оказались лучше благодаря большему количеству голов на выезде).

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26-летний украинец Дебелко дважды забил в ворота соперника, оба раза сравнивая счет - на 62-й и 80-й минутах. Любопытно, что на 69-й минуте он стал автором курьезного гола и в собственные ворота.

Роман Дебелко, который с 2017-го по 2019 год принадлежал "Карпатам", перешел в ФК "Рига" в июне 2019 года.

На следующем этапе Лиги Европы "Рига" сыграет с датским "Копенгагеном".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский футболист выдал феерический матч в Лиге чемпионов.

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Тема
Лига Европы
Место
Финляндия Хельсинки
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