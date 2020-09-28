Украинский футболист сделал пять голевых передач в матче европейского чемпионата

Украинский защитник "Судувы" Евгений Ефремов отметился пятью результативными передачами в матче 17-го тура чемпионата Литвы против "Ритеряя".

Команда нашего соотечественника семь раз огорчила вратаря соперников, пропустив при этом всего один гол (7:1). Он помог своему клубу остаться на первом месте в таблице с отрывом в два очка и игрой в запасе. "Ритеряй" идет последним.

Ефремов является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине защитник выступал за "Мариуполь", "Оболонь-Бровар" и "Колос". Матч против "Ритеряя" стал для него вторым за "Судуву" в первенстве Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист вывел команду в плей-офф квалификации Лиги Европы, забив победный гол во втором матче подряд.