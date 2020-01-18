Украинский футболист Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта "Агробизнесом". Игрока выгнали из клуба после его поездки в Россию.

"Это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной. Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ", - цитирует Сикорского "СпортАрена".

31-летний форвард уточнил, что провел четыре дня в Санкт-Петербурге, прибыв в российский город по приглашению родственников.

Новости Раскрыто отношение к Усику в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый украинский боксер Гвоздик призвал гордиться поездками в Россию, заявив, что в этом нет ничего плохого.

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