Украинский футболист Алексей Хахлев попал в скандал с красным флагом и Лениным

Максим Богданов Футбол 14:57, 2.05.2020 Обновлено: 15:26, 2.05.2020

Полузащитник "Карпат" Алексей Хахлев поздравил свою 76-летием бабушку совместной фотографией, на которой держал красный флаг с изображением Владимира Ленина.

Алексей Хахлев
@alexykhakhlev

Позже футболист принес извинения за этот пост.

"Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил", – написал 21-летний футболист.

@alexykhakhlev

Команда вынесла игроку строгое предупреждение.

"Карпаты" считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ф утболист сборной Боснии и Герцеговины Тони Шуньич, выступающий за московское "Динамо", признался, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

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