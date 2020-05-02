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3 мая • обновлено в 22:58
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Украинский футболист Алексей Хахлев попал в скандал с красным флагом и Лениным

7.9т
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Полузащитник "Карпат" Алексей Хахлев поздравил свою 76-летием бабушку совместной фотографией, на которой держал красный флаг с изображением Владимира Ленина.

Алексей Хахлев

Алексей Хахлев

@alexykhakhlev

Позже футболист принес извинения за этот пост.

"Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил", – написал 21-летний футболист.

Украинский футболист попал в скандал с красным флагом и Лениным

@alexykhakhlev

Команда вынесла игроку строгое предупреждение.

"Карпаты" считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ф утболист сборной Боснии и Герцеговины Тони Шуньич, выступающий за московское "Динамо", признался, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
Тег
ФК Карпаты
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
"стыдливое" малодушное ч.м.о.
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Roma Roma
Roma Roma
Киевский Красноармеец, савок заткнись
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