Украинский футболист показал панику из-за коронавируса

Известный украинский футболист Алексей Дитятьев, выступающий в польской "Краковии" показал, что происходит в магазинах Кракова в связи с коронавирусом.

"Вот так выглядит паника. Краков начинает паниковать", - подписал снимок спортсмен.

Паника из-за коронавируса в Кракове @dytiatiev_alexey

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабин принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Он продлится с 12 марта до 3 апреля.

В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

Кроме того, УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы, а УПЛ приняла решение 23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге провести без болельщиков

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