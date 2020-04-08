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8 апреля • обновлено в 21:50
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Украинский футболист Пантя вывел "Славию" в финал Кубка Белоруссии

1.3т
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Украинский полузащитник "Славии" Юрий Пантя забил единственный и победный гол в полуфинале Кубка Белоруссии против БАТЭ.

30-летний уроженец Черновцов вышел в стартовом составе и на 10-й минуте отметился точным ударом по воротам Щербицкого. Хавбек продемонстрировал великолепный футбольный интеллект, грамотно избежав искусственного офсайда .

"Славия" – БАТЭ 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 10 Пантя.

Славия – Барановский, Раевский (Ковалевский, 82), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Сенько, 88), Котляров (Костров, 74), Нарх, Жук, Мельников.

БАТЭ – Щербицкий, Филипенко, Филипович, Настич, Копитович, Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик, 63), Яблонский (Мукам, 72), Виллумссон, Скавыш (Дубайич, 80).

Предупреждения: Котляров (6), Филипович (9), Милич (28), Тымонюк (38), Потапов (60), Нарх (62), Мукам (80), Жук (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пантя отказался считать Крым Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

Кроме того. игрок ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Россия агрессором.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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