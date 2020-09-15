Украинский футболист о сравнении с Россией: вся надежда на Зеленского

Бывший футболист молодежной сборной Украины Александр Каплиенко, которыйв 2020-м перешедший в ФК "Тамбов", сравнил уровень жизни у нас в стране и в России.

По словам 24-летнего уроженца Запорожье, вся надежда на президента Украины Владимира Зеленского.

"Одни и те же проблемы. Вся надежда на Зеленского, что в нашей стране он что-то поменяет. Хочется в это верить. А вообще Майдан сильно изменил Украину. Народ показал, что может высказывать свою точку зрения. И быть сильнее. Я голосовал за Зеленского и я хорошо к нему отношусь. Он крутой человек. Весь народ поверил, что Зеленский может изменить ситуацию", – цитирует Каплиенко Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каплиенко рассказал о непростых условиях игры во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, назвав их "жестью".

Кроме того, экс-игрок запорожского "Металлурга" рассказал о своих знакомых, воевавших на Донбассе.

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