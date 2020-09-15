Украинский футболист, играющий в России, о войне на Донбассе: психика рушится

Максим Иншаков Футбол 18:47, 15.09.2020

Бывший футболист молодежной сборной Украины Александр Каплиенко, выигравший в прошлом году "золото" чемпионата Грузии с "Динамо" Тбилиси, а в 2020-м перешедший в ФК "Тамбов", рассказал о своих знакомых, воевавших на Донбассе.

По словам 24-летнего уроженца Запорожье, война очень сильно бьет по психике.

"Воевали ребята моих лет. Они живы, все хорошо. Но психика рушится. Ты не понимаешь, что происходит. Это настоящая жесть", – цитирует Каплиенко Sport24.

Экс-игрок запорожского "Металлурга" хочет, чтобы это все закончилось.

"Мои родители живут в Украине, но и в России у меня есть родственники. Пускай все будет как раньше. Нынешние отношения между Украиной и Россией – боль для меня", – подытожил Каплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каплиенко рассказал о непростых условиях игры во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, назвав их "жестью".

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