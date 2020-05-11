Украинский защитник "Минска" Евгений Чаговец стал первым футболистом в чемпионате Беларуси, у которого подозревают коронавирус.

Как сообщает издание Tribuna, ранее "Белорусский футбол" написал о том, что один игрок "Минска" сдал положительный тест на коронавирус, в результате чего вся команда была отправлена на двухнедельный карантин. Теперь стало известно, что этим футболистом является Чаговец. Он не присутствовал в заявке своего клуба на недавнем матче против "Городеи".

Евгений Чаговец Sportarena

Напомним, что, несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси продолжается розыгрыш национального первенства во всех дивизионах, а болельщикам все еще разрешено находиться на трибунах.

В нынешнем сезоне 22-летний экс-футболист донецкого "Шахтера" провел семь матчей, отличившись одним голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна фамилия украинского футболиста, у которого первым обнаружили коронавирус.

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