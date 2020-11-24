Украинский футболист-чемпион трагически погиб в Крыму

Максим Иншаков Футбол 19:33, 24.11.2020 Обновлено: 19:50, 24.11.2020

32-летний украинский футболист крымского клуба СКЧФ Юрий Плешаков скончался в одной из больниц Севастополя после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает паблик "Севастопольские фанаты".

Юрий Плешаков умер в Севастополе
Паблик "Севастопольские фанаты".

Плешаков выступал на позиции нападающего и в составе ФК "Севастополь" в сезоне 2006/07 выиграл Вторую лигу и вышел в Первую лигу.

В сезоне 2009/10 Плешаков забил 16 мячей в 31 матче Первой лиги и стал вторым бомбардиром турнира. "Севастополь" в этом сезоне смог стать победителем и выйти в Премьер-лигу

В ноябре 2009 года Павел Яковенко вызвал Плешакова в состав молодежной сборной Украины до 21 года на матч против Бельгии.

Также в карьере Юрия были белорусская "Белшина", черниговская "Десна" и днепродзержинская "Сталь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ставший россиянином керченский футболист рассказал, как изменилась жизнь в Крыму.

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