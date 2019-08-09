Украинский форвард забил очередной гол за бельгийский клуб в Лиге Европы

Украинский нападающий Роман Яремчук вновь отличился забитым мячом за свой клуб - бельгийский "Гент" - в Лиге Европы.

Роман Яремчук забил "Ларнаке" kaagent.be

Бельгийская команда в первом поединке 3-го раунда квалификации на выезде сыграла вничью с кипрской "Ларнакой". В середине первого тайма Яремчук открыл счет после сольного прохода своего партнера по команде Брехта Деягере. Оказавшись лицом к лицу с вратарем киприотов, украинец не промахнулся.

Это уже четвертый гол Яремчука в нынешней Лиге Европы. Он забивает в третьем матче подряд. На предыдущей стадии Роман блеснул в матчах с румынским "Виторулом".

Новости Украинский форвард забил гол во втором матче Лиги Европы подряд

Во втором тайме матче с "Ларнакой" Яремчук получил небольшое повреждение и вынужденно покинул поле на 62-й минуте. Встреча завершилась вничью 1:1 - в концовке киприоты сравняли счет. Ответный матч пройдет в Бельгии 15 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандального украинского форварда выгнали из испанского клуба.

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