Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Украинский форвард забил гол во втором матче Лиги Европы подряд

1.1т Читать материал на украинском

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился во втором матче еврокубков подряд. Форвард открыл счет в ответной встрече квалификации Лиги Европы с румынским "Виторулом".

На 38-й минуте поединка экс-игрок "Динамо" ворвался в штрафную соперника с правого фланга, продолжил атаку передачей, получил пас в ответ и результативно завершил атаку ударом с близкого расстояния.

Стоит отметить, что "Гент" уступил во втором матче с "Виторулом" - 1:2, однако это не помешало команде пройти в следующий раунд. Напомним. что первая встреча на поле бельгийцев завершилась со счетом 6:3, а Яремчук стал героем матча, забив 2 гола и отдав 2 результативных паса.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Марьян Швед забил фантастический гол в первом же матче за новый клуб.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Роман Яремчук
Место
Румыния
Тег
Гент
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel