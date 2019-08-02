Украинский форвард забил гол во втором матче Лиги Европы подряд

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился во втором матче еврокубков подряд. Форвард открыл счет в ответной встрече квалификации Лиги Европы с румынским "Виторулом".

На 38-й минуте поединка экс-игрок "Динамо" ворвался в штрафную соперника с правого фланга, продолжил атаку передачей, получил пас в ответ и результативно завершил атаку ударом с близкого расстояния.

Стоит отметить, что "Гент" уступил во втором матче с "Виторулом" - 1:2, однако это не помешало команде пройти в следующий раунд. Напомним. что первая встреча на поле бельгийцев завершилась со счетом 6:3, а Яремчук стал героем матча, забив 2 гола и отдав 2 результативных паса.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Марьян Швед забил фантастический гол в первом же матче за новый клуб.

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