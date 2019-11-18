Украинский флаг над "Газпромом": опубликовано знаковое фото с матча Сербия – Украина

Болельщики сборной Украины по футболу, которые присутствовали на матче в Белграде между национальными командами Сербии и Украины, подметили интересный факт.

Украинский флаг, который, по регламенту соревнований, вывешивается над стадионом, оказался расположенным над надписью "GAZPROM", которая выведена на центральных секторах арены "Райко Митич".

"Сегодня особенный день! Украинский флаг поднят над "Газпромом"! Новые краски неповторного стадиона Rajko Mitić в Белграде! Красиво же! Лучшая квалификация на Евро-2020 ever!" - написал один из поклонников "сине-желтых" в Facebook, выложив соответствующее фото.

Напомним, украинская сборная накануне на последней секунде вырвала ничью в поединке против сербов. Таким образом, команда Андрея Шевченко установила уникальное достижение, впервые завершив календарный год без единого поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда состоится жеребьевка финального турнира Евро-2020 и в какой корзине окажется Украина.

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