Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров назвал ужасной ситуацию из-за коронавируса в Испании, где он сейчас проживает.

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По признанию воспитанника одесского футбола, в активе которого три матча за сборную Украины, испанцы очень несерьезно отнеслись к проблеме, что привело к множеству жертв пандемии.

Юрий Никифоров "Спорт-Экспресс"

"Обстановка ужасная. Из дома можно выходить только одному человеку с условием, что он идет в аптеку или только в продовольственный магазин. Утверждают, что скачок числа зараженных произошел после того, как болельщики "Валенсии" слетали на матч своего клуба с "Аталантой" и притащили с собой эту заразу. Сначала здесь все смеялись – мол, это не про нас. А сейчас не успевают хоронить. Причем, близкие не могут проститься с умершими. И неизвестно, где те будут захоронены", – цитирует Никифорова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что по состоянию на 31 марта в Испании от коронавируса скончались боле 7700 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский назвал идиотами тех, кто не верит в пандемию коронавируса.

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