Украинский экс-футболист: патриотизм – не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке

Бывший украинский футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Тарас Михалик высказался на тему патриотизма в национальной команде.

Комментируя тот факт, что Ярослав Ракицкий не пел гимн, а Денис Гармаш и Артем Милевский не держали руку на серце перед матчами сборной Украины на Евро-2012, бывший защитник заявил, что это не является показателем любви или нелюбви к стране. Он считает, что лучше молча делать, чем вовсю кричать о своем патриотизме.

"Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не означает, что все депутаты патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может кто-то стесняется, другой в ту минуту переживает какие-то свои волнительные моменты, третий сосредоточен на игре. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете", – цитирует слова Михалика издание Динамо Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалик рассказал, что у него спрашивали россияне, когда он выступал за московский "Локомотив".