Украинский чемпион мира заявил, что Крым "превратился в непонятно что"

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев сожалеет, что не может попасть в Крым

Знаменитый украинский гроссмейстер Руслан Пономарев разочарован ситуацией с Крымом.

По словам чемпиона мира 2002 году, у него с полуостровом связны очень очень большие и приятные воспоминания.

"Сейчас, когда нет возможности поехать в Крым, то я думаю: "Что за черт, вообще? Как так?" Было такое прекрасное место, солнечное. Понятно, что нужно было развивать, а превратилось в непонятно что – какая-то военная база будет там строиться", – сказал Пономарев в эфире Youtube-канала Chess-News.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Пономарев отреагировал на скандал в украинской Федерации шахмат, которая назначила нового главного тренера сборной Александра Сулипу. Руслан объявил бойкот Украине, покинув Федерацию.