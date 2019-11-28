Украинский арбитр угодил в коррупционный скандал: раскрыта схема

Украинского арбитра первой лиги Владислава Дороша подозревают во взяточничестве. Информация о возможном участии футбольного судьи в махинациях появилась в прессе.

Владислав Дорош ФК "Металлист 1925"

Как сообщает "Главком", на банковский счет 28-летнего арбитра из Киева в общей сложности было перечислено 132 500 гривен. Транзакции проходили непосредственно перед матчами первой лиги, в которых Дорош выполнял функции главного рефери. Речь о трех поединках, состоявшихся в сезоне 2017/18: "Волынь" – "Полтава" (2:0), "Волынь" – "Николаев" (0:1) и "Николаев" – "Горняк-Спорт" (1:0).

По информации источника, на банковскую карточку Владислава Дороша поступали средства, и именно с нее сам Дорош перечислял определенные суммы помощникам – судьям на линии и наблюдателям арбитража. СМИ утверждает, что в распоряжении журналистов есть полная доказательная база, касающаяся преступной схемы.

Также сообщается, что, несмотря на то, что Дорош уже длительное время находится под подозрением правоохранительных органов, он не просто не отстранен от судейства, но до сих пор продолжает работать на поединках первой лиги, при этом является одним из доверенных лиц итальянского главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. При Украинской ассоциации футбола Дорош возглавляет целое направление – судейский корпус любительского футбола – и напрямую влияет за выдачу лицензий молодым рефери.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинского клуба первой лиги, пытаясь скрыться от сотрудников полиции во время обыска, вылез через окно. Ранее стали известны новые подробности скандала с "договорняками" в украинском футболе.

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