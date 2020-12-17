Украинские судьи с VAR – это как обезьяне дать автомат, – футболист "Зари"

Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко был крайне недоволен после удаления в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Десны".

В комментарии телеканалам "Футбол 1/2/3" футболист сравнил украинских судей, использующих систему VAR (видеоассистента рефери), с обезьянами, которым дали в руки автомат. По его словам, арбитры в Украине не развиваются, а стоят на месте.

"Красная карточка? Да ничего такого там не случилось, простой стык. Огиря лезет головой, а я играю ногой. У меня не вверху была нога, куда мне её деть? Просто наши судьи – это как обезьяне дать в руки автомат, также и нашим арбитрам дать VAR. Это беспредел. У меня такое чувство, что судьи в каждой игре ищут, кого бы им удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться", – поделился Юрченко своим мнением.

Владлен добавил, что на стоп-кадре, который видят арбитры, все выглядит намного страшнее, чем было на самом деле.

"Я не такой игрок, что хотел идти грубо и нарушать правила. Я принимал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу. Не могут у нас работать с VAR. С этим нужно делать что-то. VAR должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну спокойную игру с VAR", – подытожил полузащитник "Зари".

Как сообщал OBOZREVATEL, именно гол Юрченко принес луганскому клубу победу и выход в четвертьфинал Кубка Украины. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 18 декабря.