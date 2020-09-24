Украинские игроки "Гента" – главные неудачники – бельгийские СМИ

В первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" (2:1).

После игры местные СМИ подробно рассказали о матче, поделившись мнением о шансах "буйволов" на проход в групповую стадию турнира, назвав украинских легионеров – главными неудачниками вечера.

Популярное местное издание Nieuwsblad.be вышло под заголовком "Гент" должен надеяться на чудо: красная карточка Безуса торпедировала шансы "буйволов" на выход в Лигу чемпионов".

Автор материала критикует украинских футболистов бельгийской команды.

"В стартовом составе "Гента" было трое украинцев. Пластун играл за "Оболонь", маленький клуб из Киева. Двое других, Безус и Яремчук, имели опыт выступлений за "Динамо", но так и не смогли в этот раз раскрыться, превратившись в главных неудачников вечера", – приводит sport.ua перевод статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке "Гент" – "Динамо" главный тренер киевлян Мирча Луческу побил "вечный" рекорд Валерия Лобановского.