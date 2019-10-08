Украинские футболисты жестоко избили болельщиков - видео побоища

Матч в Городке (Хмельниччина) на первенство одного из районов Ривненской области между ФК "Понебель" - ФК "Корнин" закончился массовым побоищем, в котором игроки гостей избили болельщиков.

По словам представителя ФК "Корнин" футболистов спровоцировали игроки местного клуба "РОККО", которые были на трибунах. После одной из травм защитника "Корнина" болельщики стали выкрикивать оскорбительные речевки.

"Во время оказания помощи нашему игроку, который стекал просто кровью, на трибунах присутствовали болельщики (игроки с с.Городок "РОККО") и выкрикивали в нашу сторону неприятные фразы, такие как: ("там никакого фола не было ", "для чего симулировать", "вы приехали к нам балет танцевать или в футбол играли?" "научится играть в футбол", "вы пи**расы") и было много угроз в нашу сторону! Конечно мы тоже агрессивно отвечали", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Преставитель ФК "Корнин" утверждает, что видео не полное и игроки его команды лишь защищались.

"Через 5 мин эти "болельщики" спустились вниз к нашему представителю команды и налетели на него с кулаками (на минуточку, нашему представителю 50 лет, а тем псевдо-болельщикам максимум 25 лет), бросили его под ноги и начали бить! И правильно, наши ребята не будут стоять и смотреть, как бьют нашего представителя! Рбята начали отталкивать тех болельщиков, так те болельщики переключились на нас, на наших игроков! Вот и мы оборонялись, как могли! Во время драки со стороны игроков "Рокки" были выстрелы ! В то время наш игрок с рассечением до сих пор лежал на поле" - утверждается в сообщении.

По итогам конфликта КДК ФФУ присудил ФК "Корнин" техническое поражение, а двух футболистов команды дисквалифицировал на 8 месяцев и наложил штраф по 1000 грн.

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