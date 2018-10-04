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Украинские фанаты спели хит про Путина на матче Лиги Европы - видеофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Во время матча второго тура Лиги Европы против "Яблонеца" в Чехии болельщики "Динамо" исполнили песню "Путин - х**ло". Знаменитый хит прозвучал на стадионе "Стршельнице".

Фанатам соперника песня пришлась не по душе. Чешские болельщики освистали киевлян.

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Напомним, что "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" в Чехии, ведя по ходу встречи в два мяча. Точные удары Циганкова и Гармаша не гарантировали киевлянам три очка в противостоянии. В итоге по окончанию двух туров в активе киевской команды всего два набранных балла.

Отметим, что в начале сентября эту песню болельщики исполнили на гостевом матче сборной Украины в Лиге наций против команды Чехии.

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Тема
Лига Европы
Место
ЧехияЯблонец-над-Нисоу
Объект
ФК Динамо Киев
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Чехам и не надо понимать. Главное, что вы , кацапская срань - поняли. Даже лаять начали по этому поводу. как я вижу.
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Моня
Моня
Чехи не поняли.. да, мало в них свиномости..
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чорний Жупан
чорний Жупан
Пиздец перемога))) Укросвыни, до чего же вы отупели))
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