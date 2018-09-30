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Украинские фанаты надели на матч футболки с портретом Гитлера - фотофакт

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Футбольные болельщики полтавской "Ворсклы" пришли на матч 10-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против черниговской "Десны" (2:0) в одежде с изображением Адольфа Гитлера. Инцидент попал в прямой эфир телетрансляции на канале "Футбол 1".

На ультрас были надеты черные футболки с большим портретом немецкого диктатора на груди. Вокруг изображения Гитлера была сделана надпись на русском языке "Мой дедушка австрийский художник".

Фанаты на матче

Фанаты на матче "Ворскла" - "Десна"

tribuna.com

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10-й тур чемпионата Украины по футболу: результаты, расписание, где смотреть

В июне этого года ультрас винницкого футбольного клуба "Нива" поддержали свою команду на матче против "Агробизнеса" нацистской символикой – свастикой. Фанаты были одеты в красные футболки, из-за чего наряд образовал флаг третьего рейха, который был флагом Германии при Гитлере в 1933-1945 годах.

Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
УкраинаПолтава
Объект
ФК Ворскла
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А чему здесь удивляться, коль ныне в (на) украине в ранг национальных ХЕРоев возводятся ССовцы!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Давай, Обоз, расскажи теперь всем, что вна Украине нет фашизма!! Дебилы!!!
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1
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Фюрер в гробу переворачивается от таких шароварных быдло-арийцев. Эти арийцы тильки навоз за свынями могут убирать,да панские дупы гарно лизать
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Dmitryk Aleksandr, а ещё члены сосать у кого попало, лишь бы денюжек дали! Твари!
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