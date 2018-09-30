Украинские фанаты надели на матч футболки с портретом Гитлера - фотофакт

Футбольные болельщики полтавской "Ворсклы" пришли на матч 10-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против черниговской "Десны" (2:0) в одежде с изображением Адольфа Гитлера. Инцидент попал в прямой эфир телетрансляции на канале "Футбол 1".

На ультрас были надеты черные футболки с большим портретом немецкого диктатора на груди. Вокруг изображения Гитлера была сделана надпись на русском языке "Мой дедушка австрийский художник".

Фанаты на матче "Ворскла" - "Десна" tribuna.com

В июне этого года ультрас винницкого футбольного клуба "Нива" поддержали свою команду на матче против "Агробизнеса" нацистской символикой – свастикой. Фанаты были одеты в красные футболки, из-за чего наряд образовал флаг третьего рейха, который был флагом Германии при Гитлере в 1933-1945 годах.