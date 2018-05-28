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Украинские фанаты избили главного тренера клуба Премьер-лиги: фотофакт

5.4тЧитать новость на украинском

Фанаты одесского "Черноморца" напали на главного тренера команды Константина Фролова после поражения в переходном мачте за право выступать в Премьер-лиги. Поклонников "моряков" раздосадовало позорное поражение от ФК "Полтава" – 0:3, и после игры они не сдержали эмоций, избив наставника команды.

Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы извиниться за то, что команда не выполнила задачу сохранения места в Премьер-лиге, однако нарвался на грубость. Несколько особо агрессивно настроенных болельщиков решили не тратить время на разговоры и высказали свое негодование серией ударов по голове наставника "Черноморца", сообщает сайт Odessa.online.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаОдесса
Объект
ФК Черноморец
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