Украинская судья Монзуль будет работать на решающих матчах женской ЛЧ

Екатерина Монзуль и ее бригада будут работать на решающих матчах женской ЛЧ. FootBoom

Украинская бригада арбитров под руководством Екатерины Монзуль будет работать на решающих матчах женской Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, ее помощницами в этих поединках будут Александра Ардашева и Марина Стрилецкая. Всего в обслуживании решающих стадий ЛЧ будут задействованы 24 судьи из 15 страны.

Отметим, что первый матч бригады Монзуль в украинской Премьер-лиге состоялся 4 ноября 2018 года. В нынешнем сезоне она работала на ключевых поединках УПЛ и финале Кубка Украины.

Напомним, что женская Лига чемпионов, так же как и мужская, будет доиграна в формате "финала восьми". Решающие матчи пройдут 21-30 августа в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован календарь, расписание и сетка мужской ЛЧ, которая будет возобновлена уже 8 августа.