Украинская спортивная телеведущая попала в ДТП, рассказав о "слезах и соплях"

Ведущая программы "Профутбол", которая выходила на канале "2+2", Саша Лобода смяла бампер у своей машины по пути домой.

Девушка призналась, что очень боялась реакции мужа на новость про ДТП.

"Моя реакции: приехала домой, слезы, сопли, я повредила нашу любимую машинку, она уже никогда не будет такой как была. Реакция мужа: молча взял скотч, ножницы, перемотал бампер, поехал на тренировку", – рассказала журналистка.

Саша Лобода смяла бампер у своей машины Instagram Александры Лободы

По словам девушки, она хочет себе купить личную машину.

"И наверное, это будет какая-то подубитая коряга с американского аукциона, такая, что повредила и поехала дальше", – написала Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 10 лет в эфире передача "Профутбол" была закрыта, а Цыганык и Лобода остались без работы.