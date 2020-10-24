Украинская футболистка забила фантастический "сухой лист". Видео

Нападающая женского футбольного клуба "Карпаты" Надежда Чайка, которая по совместительству является и тренером команды, отметилась невероятным ударом в 1-м туре Высшей лиги чемпионата Украины.

На 14-й минуте в гостевой игре против николаевской "Ники" 29-летняя львовянка открыла счет, забив с углового "сухой лист". В футболе так называют задание мячу вращения вокруг наклонной оси.

Мяч был пущен по сложной дуге и на последнем участке траектории резко упал вниз, попав от штанги в ворота.

Николаевские футболистки отыгрались перед перерывом, но во втором тайме Елена Тарасенко мощным ударом в ближний угол принесла победу "Карпатам" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский футболист шотландского футбольного клуба "Рейнжерс" Кемар Руф отметился феноменальным ударом в матче 1-го тура Лиги Европы.

27-летний нападающий забил на последних минутах бельгийскому "Стандарту", "выстрелив" с центра поля.