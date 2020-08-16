Украинская девушка-арбитр сказала, сколько получает за судейство на матчах

Лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.

По словам девушки, у нее в среднем от 8 до 15 поединков за месяц.

"Я зарабатывала за месяц где-то 3 000. За прошлый месяц получила где-то 2 450. Это меньше 100 долларов. Зачем мне это? Не знаю, я очень люблю футбол. Меня даже не расстраивают не самые лучшие условия, как вот сейчас дождь. Мне это нравится. Будет хороший матч, мне уже хочется выйти на поле", – цитирует Попаденко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой лиги Украины.

21-летняя львовянка судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также неоднократно выполняла обязанности главного арбитра.

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