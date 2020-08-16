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Украинская девушка-арбитр сказала, сколько получает за судейство на матчах

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,1 т.
Марина Попаденко

Марина Попаденко назвала свою зарплату.

Лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.

По словам девушки, у нее в среднем от 8 до 15 поединков за месяц.

"Я зарабатывала за месяц где-то 3 000. За прошлый месяц получила где-то 2 450. Это меньше 100 долларов. Зачем мне это? Не знаю, я очень люблю футбол. Меня даже не расстраивают не самые лучшие условия, как вот сейчас дождь. Мне это нравится. Будет хороший матч, мне уже хочется выйти на поле", – цитирует Попаденко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой лиги Украины.

21-летняя львовянка судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также неоднократно выполняла обязанности главного арбитра.

Пользователи интернета остались очарованы внешними данными красотки.

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