Украинская бригада арбитров войдет в историю Лиги наций

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль станет первой в истории Лиги наций полностью женской бригадой, которая обслужит матч турнира.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), наши соотечественницы будут работать на поединке второй группы дивизиона D между Сан-Марино и Гибралтаром, который состоится в субботу, 14 ноября. Ее помощницами на линиях станут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а четвертой судьей – Анастасия Романюк.

Ранее француженка Стефани Фраппар работала на сентябрьском матче Лиги наций между Мальтой и Латвией (1:1), но тогда в ее судейской бригаде были мужчины.

Напомним, что последним поединком, на котором работала Монзуль стало главное украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" (0:3), которое состоялось 8 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стефани Фраппар вошла в историю Лиги Европы, отработав на матче "Лестер" – "Заря".