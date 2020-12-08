Украинка Монзуль вошла в тройку лучших женщин-арбитров мира в 2020 году

Михаил Морозов Футбол 17:55, 8.12.2020 Обновлено: 18:14, 8.12.2020

Украинская судья Екатерина Монзуль заняла третье место в списке лучших женщин-арбитров мира в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), главный приз во второй раз подряд завоевала француженка Стефани Фраппар, которая набрала 145 очков. 140 баллов на свой счет записала представительница Швейцарии Эстер Штаубли, а наша соотечественница замкнула тройку с 25 пунктами.

В 2020 году Фраппар стала первой женщиной, которая работала главной на матчах мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы. Отметим, что в обоих поединках принимали участие украинские команды: "Лестер" – "Заря" в ЛЕ и "Ювентус" – "Динамо" в ЛЧ.

Ранее Монзуль и ее помощницы вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче турнира.

Напомним, что в 2015 году именно Екатерина была признана лучшей женщиной-арбитром в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Гента" Вим Де Декер был шокирован решением Монзуль в матче Лиги Европы, заявив, что он никогда еще не был свидетелем подобной ситуации.

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