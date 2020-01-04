Украинец Зинченко забил великолепный гол в Кубке Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил свой первый гол в сезоне.
Защитник вышел в стартовом составе и 19-й минуте открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейла".
Длительная позиционная атака "горожан" закончилась пушечным выстрелом Александра метров с 25. После рикошета мяч залетел в ворота.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по эффективности участия в атаках своей команды.
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