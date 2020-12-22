Украинец Зинченко отдал потрясающий голевой пас в Кубке английской лиги. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:24, 22.12.2020 Обновлено: 22:43, 22.12.2020

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал роскошную результативную передачу в гостевом четвертьфинальном поединке Кубка английской лиги против "Арсенала".

Уже на 3-й минуте 24-летний игрок сборной Украины прорвался по флангу и с отрицательного угла сделал прострел в штрафную прямо на голову Габриэлу Жезусу. На момент публикации новости счет в матче 0:1.

Для нашего соотечественника это стало первым результативным действиям за английский клуб за год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января, Александр забил в ворота "Порт Вейл" (4:1) в Кубке Англии.

Отметим, что в СМИ появилась информация о возможном переходе украинца в один из клубов российской Премьер-лиги. Агент футболиста прокомментировал эти новости.

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