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Украинец Зинченко в историческом матче помог "МанСити" разгромить "Вест Хэм" Ярмоленко

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел полный матч за свой клуб в 1-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Вест Хэма".

Встреча на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась со счетом 5:0. Андрей Ярмоленко не попал в заявку "молотобойцев" на эту игру.

Этот поединок стал первым в истории английского футбола, на котором был использован видеопомощник рефери (VAR).

Форвард гостей Габриэл Жезус забил гол на 54-й минуте встречи, однако арбитры, отвечающие за видеоповторы, подсказали судье Майку Дину, что засчитывать гол нельзя. Был зафиксирован офсайд у Рахима Стерлинга, который отдавал голевой пас на Жезуса.

Украинец Зинченко в историческом матче помог "МанСити" разгромить "Вест Хэм" Ярмоленко

На 76-й минуте судьи также просматривали гол самого Стерлинга на предмет офсайда, но мяч был засчитан.

Украинец Зинченко в историческом матче помог "МанСити" разгромить "Вест Хэм" Ярмоленко

На 85-й минуте после просмотра VAR арбитр заставил Серхио Агуэро перебить пенальти. Поляк не стоял на линии ворот, хотя вратари должны как минимум одной ногой наступать на линию.

Украинец Зинченко в историческом матче помог "МанСити" разгромить "Вест Хэм" Ярмоленко

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 0:5 (0:1, 0:4)

Голы: 0:1 – 25 Габриэл Жезус, 0:2 – 51 Стерлинг, 0:3 – 75 Стерлинг, 0:4 – 86, пенальти Агуэро, 0:5 – 90 Стерлинг.

Вест Хэм – Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Фредерикс, Диоп, Антонио (Форнальс, 46), Фелипе Андерсон (Эрнандес, 66), Уилшер (Снодграсс, 56), Лансини, Райс, Аллер.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Сильва (Фоден, 80), Родри Эрнандес, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 79), Марез, Габриэл Жезус (Агуэро, 69).

Предупреждения: Бальбуэна (61), Фелипе Андерсон (62), Уокер (87), Стерлинг (90).

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Напомним, что в понедельник "Манчестер Сити" Александра Зинченко начал сезон матчем за Суперкубок Англии, в котором по пенальти одолел "Ливерпуль" (1:1, 5:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко вошел в число самых дорогих футболистов Украины.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Вест Хэм ФК Манчестер Сити
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