Украинец Зинченко стал лучшим в матче Лиги чемпионов

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком выездного матча своей команды против "Порту" (0:0) в пятом туре Лиги чемпионов.

Наш соотечественник получил от авторитетного статистического портала SofaScore оценку 8,1, которая стала самой высокой среди всех участников поединка. На счету Зинченко два выноса, три отбора, 91% точности передач (89/98) и 135 касаний мяча.

Лучшим игроком в составе португальской команды стал голкипер Агустин Маркесин. Он сделал пять сейвов, четыре из которых случились после ударов из пределов штрафной площади.

Оценки игроков "Порту" за матч ЛЧ SofaScore

Оценки игроков "Манчестер Сити" за матч ЛЧ SofaScore

После пяти матчей "Манчестер Сити" и "Порту" уже обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов. Англичане лидируют в группе с 13 очками, а португальцы отстают от них на три пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" повторно обыграл мадридский "Реал" и поднялся на второе место в квартете B. Стали известны все расклады перед последним туром.