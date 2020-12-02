Украинец Зинченко стал лучшим в матче Лиги чемпионов

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком выездного матча своей команды против "Порту" (0:0) в пятом туре Лиги чемпионов.

Наш соотечественник получил от авторитетного статистического портала SofaScore оценку 8,1, которая стала самой высокой среди всех участников поединка. На счету Зинченко два выноса, три отбора, 91% точности передач (89/98) и 135 касаний мяча.

Лучшим игроком в составе португальской команды стал голкипер Агустин Маркесин. Он сделал пять сейвов, четыре из которых случились после ударов из пределов штрафной площади.

После пяти матчей "Манчестер Сити" и "Порту" уже обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов. Англичане лидируют в группе с 13 очками, а португальцы отстают от них на три пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" повторно обыграл мадридский "Реал" и поднялся на второе место в квартете B. Стали известны все расклады перед последним туром.