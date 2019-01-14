Украинец Зинченко сделал заявление о своем будущем в "МанСити"

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб и будет бороться за место в основном составе команды..

"Мне нравится выступать за "Манчестер Сити", это великий клуб. Я хочу остаться. Счастлив быть частью команды. Хочу доказать, что я достоин выступать за неё, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи", - цитирует футболиста Sport.ua

Александр Зинченко

Напомним. что в полуфинала Кубка Лиги Зинченко забил дебютный гол в составе "Мансити".Украинец отметился фантастическим ударом в поединке против "Бертон Альбион".

Всего в этом сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей в составе "горожан" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский клуб "Манчестер Сити" поздравил футболиста сборной Украины Александра Зинченко с забитым голом твитом, переведенным на русский язык Google-переводчиком.

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