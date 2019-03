Украинец Зинченко признан лучшим футболистом "Манчестер Сити"

Украинский футболист английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком клуба в феврале. 22-летний защитник победил в голосовании на официальном сайте "горожан".

За игрока сборной Украины болельщики отдали 45% голосов. Александр опередил Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

Ederson and Zinchenko: loving it



Delph: "What are you looking at?" #MCIWAT pic.twitter.com/CTsSUrpUlS