Украинец Зинченко признан лучшим футболистом "Манчестер Сити"

Украинский футболист английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком клуба в феврале. 22-летний защитник победил в голосовании на официальном сайте "горожан".

Александр Зинченко Twitter.com/BBCMOTD

За игрока сборной Украины болельщики отдали 45% голосов. Александр опередил Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

Ederson and Zinchenko: loving it



Delph: "What are you looking at?" #MCIWAT pic.twitter.com/CTsSUrpUlS — Match of the Day (@BBCMOTD) 9 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале защитник из Украины провел пять поединков за "МанСити": два в чемпионате Англии, два в Кубке Англии и один в Лиге чемпионов.

24 февраля Саша вместе с "Манчестер Сити" выиграл в Англии Кубок лиги. В финале "горожане" в серии пенальти обыграли лондонский "Челси".

Для Зинченко этот трофей стал третьим в составе "Манчестер Сити". В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги.

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