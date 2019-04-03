Украинец Зинченко получил серьезную травму в Англии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа".

22-летний футболист сборной Украины потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте. По предварительным прогнозам Саша пропустит две-три недели.

Александр Зинченко Кадр из видео

Александр Зинченко Кадр из видео

Александр Зинченко Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко благодаря удачной игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" возглавил список самых полезных защитников английского клуба.

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