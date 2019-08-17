Зинченко обидно лишили возможности установить уникальный рекорд в АПЛ

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог установить уникальный рекорд чемпионата Англии по продолжительности победной серии.

"Горожане" побеждали во всех матчах лиги, если Зинченко был на поле. Для украинца матч 3-го тура АПЛ с "Тоттенхемом" стал 24-в рамках английской Премьер-лиги.

"Сити" на 94-й минуте усилиями Габриэля Жезуса забил победный гол, но после просмотра видеоповтора мяч был отменен. Судья зафиксировал игру рукой у атакующих. Встреча завершилась со счетом 2:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости Украинец Зинченко забил пенальти и выиграл Суперкубок Англии

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Александр Зинченко повторил исторический рекорд чемпионата Англии по продолжительности победных матчей.

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