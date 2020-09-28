Украинец Яремчук не сыграет с "Динамо": СМИ назвали причину

Михаил Морозов Футбол 11:37, 28.09.2020

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук не сыграет против киевского "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, наш соотечественник недоволен положением дел в команде. Он намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна и не будет участвовать в поединке ЛЧ, чтобы не рисковать получением травмы.

Напомним, что первая встреча между командами закончилась выездной победой "Динамо" со счетом 2:1. Тогда Яремчук покинул поле еще в первом тайме, повредив заднюю поверхность бедра.

Украинец не попал в заявку на последний поединок "Гента" в чемпионате Бельгии, который состоялся в субботу, 26 сентября, и закончился домашним поражением от "Левена" со счетом 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто покажет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским клубом.

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