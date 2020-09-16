Украинец Яремчук может перейти в итальянский клуб – журналист

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что "Гент" Романа Яремчука получил предложение о трансфере украинца от одного из итальянских клубов.

В эфире передачи, которая выходит на одноименном YouTube-канале, журналист рассказал, что неназванная команда из Серии А хочет арендовать нашего соотечественника с правом выкупа в будущем, однако бельгийцы не горят желанием отпускать одного из своих лидеров.

Напомним, что ранее у Яремчука случился конфликт с уже экс-тренером "Гента" Ласло Болони, в результате которого румынский специалист посоветовал ему искать новый клуб. Позже появилась информация о том, что они помирились, однако Болони не включил украинца в заявку на матч чемпионата Бельгии, который его команда проиграла. После этого румын был уволен, а Яремчука вернули в заявку на поединок квалификации Лиги чемпионов против "Рапида".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом матче Роман забил победный гол и вывел "Гент" в плей-офф, где бельгийцы встретятся с "Динамо". В среду, 23 сентября, киевский клуб сыграет на выезде, а во вторник, 29 сентября, – в Киеве.