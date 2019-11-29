Украинец попал в символическую сборную отбора Евро-2020

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел в число лучших футболистов отбора к Евро-2020 по версии УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал сборную отборочного турнира к чемпионату Европы, в состав которой попали представители девяти стран.

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Андрей Пятов оказался в компании таких звезд, как Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Серхио Рамос и Бернарду Силва. Украинский вратарь провел все восемь матчей нашей команды в рамках отбора к Евро-2020, в которых пропустил четыре гола и пять раз оставил ворота в неприкосновенности.

Напомним, что Украина уже точно сыграет со сборной Нидерландов на чемпионате Европы. Ее представители Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум также попали в сборную отборочного турнира по версии УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет в субботу, 30 ноября.

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