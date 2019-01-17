Украинец помог "Леганесу" обыграть мадридский "Реал"

Украинский дебютант "Леганеса" защитник Василий Кравец помог своему новому клубу одержать победу в матче 1/8 финала Кубка Испании над мадридским "Реалом" - 1:0.

Это был ответный поединок, а в первом королевский клуб обыграл "Леганес" 3:0 и таким образом, несмотря на поражении на выезде вышел в 1/4 финала.

Василий Кравец вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте после того, как получил повреждение о степени серьезности которого пока ничего не известно.

Напомним, что Кравец стал вторым украинским футболистом в составе испанского клуба. В "Леганесе" выступает голкипер национальной сборной Андрей Лунин, который выступает в клубе на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне информации о возможном возвращении украинского вратаря Андрея Лунина из аренды в "Леганесе" обратно в мадридский "Реал", главный тренер нынешней команды голкипера Маурисио Пеллегрино заявил, что хотел бы оставить Лунина в своем клубе.

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