Украинец Лунин провел "сухой" матч и помог команде выйти из зоны вылета

Михаил Морозов Футбол 09:49, 23.06.2020

Украинский голкипер Андрей Лунин сумел оставить ворота "Овьедо" в неприкосновенности в выездном матче 34-го тура испанской Сегунды против хихонского "Спортинга".

У нашего соотечественника было не так много работы. В первом тайме он сделал суперсейв после удара соперника, однако в этом эпизоде было зафиксировано положение "вне игры".

"Овьедо" Лунина вышел вперед на 70-й минуте благодаря усилиям Борхи Санчеса, который отобрал мяч у игрока "Спортинга" на подступах к своей штрафной и забил единственный гол в этом матче, пробежав почти через все поле. На 87-й минуте хозяевам удалось пробить украинского голкипера, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Благодаря этой победе "Овьедо" покинул зону вылета, оторвавшись от нее на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке Лунин отбил пенальти и спас команду от поражения.

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