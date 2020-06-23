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Украинец Лунин провел "сухой" матч и помог команде выйти из зоны вылета

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,6 т.
Андрей Лунин

Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин сумел оставить ворота "Овьедо" в неприкосновенности в выездном матче 34-го тура испанской Сегунды против хихонского "Спортинга".

У нашего соотечественника было не так много работы. В первом тайме он сделал суперсейв после удара соперника, однако в этом эпизоде было зафиксировано положение "вне игры".

"Овьедо" Лунина вышел вперед на 70-й минуте благодаря усилиям Борхи Санчеса, который отобрал мяч у игрока "Спортинга" на подступах к своей штрафной и забил единственный гол в этом матче, пробежав почти через все поле. На 87-й минуте хозяевам удалось пробить украинского голкипера, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Благодаря этой победе "Овьедо" покинул зону вылета, оторвавшись от нее на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке Лунин отбил пенальти и спас команду от поражения.

Чемпионат ИспанииРеал ОвьедоАндрей Лунин
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