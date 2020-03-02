Украинец Лунин провел первый "сухой" матч за "Овьедо"

Украинский голкипер мадридского "Реала", выступающий за "Овьедо", Андрей Лунин впервые сыграл на ноль в матче испанской Сегунды против "Тенерифе" – 1:0.

Соперники почти не беспокоили нашего соотечественника, нанеся всего один удар в створ ворот. Три удара пришлись мимо цели, а еще пять были заблокированы защитниками его команды.

Андрей Лунин

Единственный гол в поединке был забит за пять минут до его окончания с пенальти. Эта победа позволила "Овьедо" прервать серию из двух поражений кряду и приблизиться к выходу из зоны вылета на расстояние двух очков.

Стоит отметить, что "Альбасете", за который выступает другой украинец Роман Зозуля, занимает спасительное 18-е место в Сегунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из прошлых матчей Андрей Лунин не сумел помочь "Овьедо" набрать очки в домашнем матче испанской Сегунды против "Алькоркона", заработав пенальти в свои ворота.

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