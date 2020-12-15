Украинец Лунин побил рекорд в "Реале"

Украинский голкипер Андрей Лунин побил рекорд в мадридском "Реале", став первым голкипером в истории по количеству проведенного времени в клубе без дебюта.

Как отмечает Marca, 21-летний футболист ни разу не сыграл почти за 30 месяцев пребывания в клубе. За это время в команде сменилось три главных тренера – Юлен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

Лунин не играл в Ла Лиге в аренде за "Реал Вальядолид" в первой половине прошлого сезона – всего дважды сыграл в Кубке Испании. Вратарь сборной Украины проиграл место в воротах Жорди Масипу.

Кроме того, украинец, перешедший в Мадрид из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро, провел в аренде в "Леганесе" всего четыре матча Ла Лиги в предыдущем сезоне, проиграв место в рамке Ивану Куэльяру.

В начале этого года Андрей перешел в клуб Сегунды "Реал Овьедо" , провел 20 матчей за астурийский клуб ( шесть из них всухую), после чего летом вернулся в "Реал".