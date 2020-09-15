Украинский футболист "Гента" Роман Яремчук, забив гол в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рапида", принес победу своей команды и вывел ее в плей-офф.

Яремчука вернули в стартовый состав бельгийской команды после увольнения наставника команды Ласло Болони.

На 59-й минуте 24-летний нападающий сборной Украины забил пенальти, сделав счет 2:0. На последних минутах игроки "Рапида" один гол отквитали. "Гент" в плей-офф сыграет с киевским "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, между нашим соотечественником и румынским специалистом произошел конфликт, когда украинский нападающий раскритиковал игру "Гента" под руководством тренера, а тот посоветовал ему искать новый клуб.

Казалось, что им удалось уладить эту ситуацию, однако Яремчук не попал в заявку команды на недавний матч чемпионата Бельгии против "Эйпена", а его команда проиграла. Это и стало последней каплей для руководителей, которые уволили Болони из-за неудовлетворительных результатов.