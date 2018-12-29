Украинец "Динамо" может сменить гражданство

Полузащитник "Динамо" Игорь Харатин, который на правах аренды выступает за луганскую "Зарю", может вскоре сменить клуб.

Перспективному украинцу предлагают не только контракт, а и помощь в смене гражданства.

Ранее в венгерских СМИ появилась информация о том, что футболист близок к переходу в "Ференцварош", который на данный момент возглавляет экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров. Однако у клуба появился конкурент в борьбе за перспективного игрока: Харатиным заинтересовался "Видеотон". Причем второй клуб помимо соглашения предлагает украинцу помощь в получении венгерского паспорта. У нашего спортсмена есть корни в соседней стране, что может значительно упростить эту процедуру, сообщает портал Команда 1.

Игорь Харатин ФК Динамо Киев

Игорь Харатин ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает "Шахтер" на голову сильнее столичного клуба. По мнению специалиста, ставка киевлян на молодежь не делает их фаворитом Премьер-лиги Украины.